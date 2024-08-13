ЗСУ відбили позиції в Нью-Йорку й під Сіверськом, РФ тисне на кількох напрямках: карти ISW

Сили оборони України відновили позиції на південний схід від Сіверська та в районі Нью-Йорка. Між тим на фронті фіксується незначне просування російських окупантів під Вовчанськом, Часовим Яром, Торецьком та Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 13 серпня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що загарбники незначно просунулися в межах центру Вовчанська.

11 і 12 серпня тривали бої в межах Вовчанська та безпосередньо на схід від Вовчанська біля Тихого.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ не ведуть наступальних дій на північ від Харкова біля Глибокого чи на захід від Вовчанська біля Зеленого та Стариці, але завдають потужних ударів по військах РФ з безпілотників у цих районах.

У Харківському оперативно-тактичному угрупованні військ ЗСУ повідомили, що окупанти поблизу Вовчанська намагаються покращити свою матеріально-технічну базу та зв'язок, що, ймовірно, покращить загальне командування та контроль у цьому районі.

Також в ОТУ "Харків" розповіли, що російські загарбники на північний захід від Тихого зміцнюють свої поточні позиції.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 12 серпня.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито відкинули ЗСУ з кількох смуг на південь від Берестового, просунулися на південь від Новоселівського, та наступають на кількох напрямках у напрямку траси Н-26 Куп'янськ - Сватове.

Російський блогер зазначив, що бої, однак, залишаються позиційними.

Також путінські війська атакували біля Піщаного, Стельмахівки, Глушівки та Новоосинового, Макіївки, Невського, Новосадового, Тернів, поблизу Торського та в районі Серебрянського лісу 11 і 12 серпня.

Операція №3 - Донецька область

ЗСУ нещодавно відновили позиції на південний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що українські війська просунулися на південь від Івано-Дар'ївки.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Івано-Дар'ївки та Виїмки 11 і 12 серпня.

Російські загарбники просунулися на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 серпня, показують, що окупанти просунулися на південний схід від Григорівки.

11 і 12 серпня тривали бої біля Часового Яру, коло Калинівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Торецька, а ЗСУ нещодавно відбили позиції на південь від Торецька 12 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що війська РФ трохи просунулися в південно-західній частині Залізного.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що ЗСУ нещодавно відбили позиції в західному та центральному районах Нью-Йорка.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в центрі Дружби, у західній частині н.п. Північне та біля Юрівки, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень..

Бої також тривали 11 і 12 серпня під Торецьком, Дружбою, Залізним, в районі Нью-Йорка, Неліпівки та Сухої Балки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, показують, що окупанти просунулися в межах Іванівки та на південний схід від Гродівки.

В Міноборони РФ та російські "воєнкори" заявляли 12 серпня, що путінські війська просунулися в північну Карлівку та нібито захопили Лисичне (обидва на схід від Покровська).

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, 12 серпня заявив, що передові українські війська не помітили зменшення російської активності на цьому напрямку після початку операції в Курській області РФ 6 серпня.

Речник додав, що окупанти не відвели жодних значних сил з цього напрямку, але зазначив, що війська РФ, схоже, обмежили використання безпілотників і бронетехніки в цьому районі.

За словами речника, російські загарбники атакують невеликими групами з двох-трьох осіб через ліси, і ця тактика ускладнює ЗСУ відстеження груп.

Війська РФ 11 і 12 серпня продовжували наступальні операції в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Єлизаветівки та Гродівки, в районах Скучного, Новогродівки, Желанного, Орлівки, Миколаївки та Карлівки.

Російські окупанти продовжували атакувати поблизу Красногорівки та Георгіївки, Костянтинівки та Водяного 11 та 12 серпня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ 11 і 12 серпня продовжували обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, в тому числі поблизу Вугледара.

"Південна вісь"

Бої тривали 11 і 12 серпня на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Новоданилівки, Малої Токмачки, Вербового та Гуляйполя, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

11 і 12 серпня війська РФ продовжували наземні атаки на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок, але лінія фронту не змінювалася.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 серпня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою, де фіксувалася майже половина з усієї кількості ворожих штурмів.

Раніше експерти розповіли РБК-Україна, чи змінив "Курський прорив" ситуацію на фронті в Україні.