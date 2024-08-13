Много техники и 1160 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ
Фото: за сутки россияне потеряли на войне в Украине около 1200 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 12 на 13 августа, россияне потеряли на фронте 1160 российских солдат, 36 артиллерийских систем и систему ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 593 160 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 8455 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 16 385 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 16 764 (+36) ед;
- РСЗО - 1146 ед;
- средства ПВО - 920 (+1) ед;
- самолетов - 366 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 491 (+19) ед;
- крылатых ракет - 2426 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 649 (+59) ед;
- специальной техники - 2806 (+5) ед.
Ночная атака на Украину и ситуация на фронте
Напомним, по данным ISW, Силы обороны отбили несколько позиций у Северска и Нью-Йорка в Донецкой области, но войска агрессора продолжают давить на нескольких направлениях.
Прошлой ночью захватчики атаковали Украину десятками ударных дронов "Шахед" и баллистическим вооружением.
В Киеве и многих областях на протяжении ночи объявляли воздушную тревогу четыре раза.
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