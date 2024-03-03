Рютте після візиту до Харкова висловився про агресію РФ: У Путіна не вийде

Прем'єр-міністр Нідерландів записав відео з вокзалу Харкова. Він розповів, зокрема про допомогу, результати візиту до України та життя людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
За словами Рютте, наразі у Харкові багато обстрілів, зруйнувань та смертей. Житлові та офісні будівлі спеціально пошкоджено, хоча вони не належать до військового призначення.
"Це робиться тільки для того, щоб налякати людей, щоб вони врешті здалися. Але це не спрацювало. Путін не зможе", - зазначив прем'єр.
Також він розповів, як викладачі на станціях метро проводять уроки для дітей. Рютте назвав це "ненормальним", оскільки вони мають навчатися у звичайних школах. І те, що навіть у таких складних обставинах вчителі намагаються створити безпечні умови для учнів є "дуже важливо."
Крім того, прем'єр Нідерландів поділився результатами візиту:
"Ми не можемо дозволити Росії перемогти у цій боротьбі, це стосується не лише їхнього майбутнього, а й нашої безпеки. На кону - наші спільні цінності гуманності, демократії та свободи преси. Це має величезне значення," - додав Рютте.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 березня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові взяли участь у засіданні військового кабінету.
Вони провели зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил України Миколою Олещуком.
Представники українських збройних сил поділилися інформацією про поточну обстановку на передовій, особливості російських повітряних атак, також командувачі розповіли про необхідність снарядів, протиповітряної обороні та бронетехніки.
Крім того, Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду. Вона закріплює рішення Амстердамської конференції продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії протягом необхідного терміну.
Угода буде чинна протягом десяти років з моменту підписання.
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