Рютте після візиту до Харкова висловився про агресію РФ: У Путіна не вийде

За словами Рютте, наразі у Харкові багато обстрілів, зруйнувань та смертей. Житлові та офісні будівлі спеціально пошкоджено, хоча вони не належать до військового призначення.

"Це робиться тільки для того, щоб налякати людей, щоб вони врешті здалися. Але це не спрацювало. Путін не зможе", - зазначив прем'єр.

Також він розповів, як викладачі на станціях метро проводять уроки для дітей. Рютте назвав це "ненормальним", оскільки вони мають навчатися у звичайних школах. І те, що навіть у таких складних обставинах вчителі намагаються створити безпечні умови для учнів є "дуже важливо."

Крім того, прем'єр Нідерландів поділився результатами візиту:

плани допомоги в короткостроковій перспективі з більшим обсягом боєприпасів та протиповітряної оборони;

підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Амстердамом на наступні 10 років;

новий пакет військової допомоги;

надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році.

"Ми не можемо дозволити Росії перемогти у цій боротьбі, це стосується не лише їхнього майбутнього, а й нашої безпеки. На кону - наші спільні цінності гуманності, демократії та свободи преси. Це має величезне значення," - додав Рютте.