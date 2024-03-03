Рютте после визита в Харьков высказался об агрессии РФ: У Путина не получится

По словам Рютте, в Харькове сейчас много обстрелов, разрушений и смертей. Жилые и офисные здания специально повреждены, хотя они не относятся к военному назначению.

"Это делается только для того, чтобы напугать людей, чтобы они наконец сдались. Но это не сработало. Путин не сможет", - отметил премьер.

Также он рассказал, как преподаватели на станциях метро проводят уроки для детей. Рютте назвал это "ненормальным", поскольку они должны учиться в обычных школах. И то, что даже в таких сложных обстоятельствах учителя пытаются создать безопасные условия для учащихся "очень важно."

Кроме того, премьер Нидерландов поделился результатами визита:

планы помощи в краткосрочной перспективе с большим объемом боеприпасов и противовоздушной обороны;

подписание двустороннего соглашения между Киевом и Амстердамом на следующие 10 лет;

новый пакет военной помощи;

предоставление Нидерландам военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году.

"Мы не можем позволить России победить в этой борьбе, это касается не только их будущего, но и нашей безопасности. На кону – наши общие ценности гуманности, демократии и свободы прессы. Это имеет огромное значение", – добавил Рютте.