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Рютте после визита в Харьков высказался об агрессии РФ: У Путина не получится

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Оксана Вертебна

Премьер-министр Нидерландов записал видео с вокзала Харькова. Он рассказал, в частности о помощи, результатах визита в Украину и жизни людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X премьер-министра Нидерландов Марка Рютта.

По словам Рютте, в Харькове сейчас много обстрелов, разрушений и смертей. Жилые и офисные здания специально повреждены, хотя они не относятся к военному назначению.

"Это делается только для того, чтобы напугать людей, чтобы они наконец сдались. Но это не сработало. Путин не сможет", - отметил премьер.

Также он рассказал, как преподаватели на станциях метро проводят уроки для детей. Рютте назвал это "ненормальным", поскольку они должны учиться в обычных школах. И то, что даже в таких сложных обстоятельствах учителя пытаются создать безопасные условия для учащихся "очень важно."

Кроме того, премьер Нидерландов поделился результатами визита:

  • планы помощи в краткосрочной перспективе с большим объемом боеприпасов и противовоздушной обороны;
  • подписание двустороннего соглашения между Киевом и Амстердамом на следующие 10 лет;
  • новый пакет военной помощи;
  • предоставление Нидерландам военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году.

"Мы не можем позволить России победить в этой борьбе, это касается не только их будущего, но и нашей безопасности. На кону – наши общие ценности гуманности, демократии и свободы прессы. Это имеет огромное значение", – добавил Рютте.

 

 

Напомним, в пятницу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета.

Они провели встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и командующим Воздушными силами Украины Николаем Олещуком.

Представители украинских вооруженных сил поделились информацией о текущей обстановке на передовой, особенностях российских воздушных атак, также командующие рассказали о необходимости снарядов, противовоздушной обороны и бронетехники.

Кроме того, Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности . Она закрепляет решение Амстердамской конференции продолжать сотрудничество с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии в течение необходимого срока.

Соглашение будет действовать в течение десяти лет с момента подписания.

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Владимир ЗеленскийМарк РюттеХарьков