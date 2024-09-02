Багато місця за мало грошей: ТОП-5 містких універсалів до 10 тисяч доларів

Автомобілі з кузовом типу універсал справді універсальні, і не тільки через багатофункціональний салон. Сьогодні у нас на огляді – найбільш місткі моделі, побудовані на базі машин D та верхнього С-класів.

Універсали – це справді машини мало не на всі випадки життя, і вони набувають все більшої популярності у світі. Особливість України у надзвичайно широкому виборі універсалів з пробігом, у тому числі і в середньому ціновому сегменті.

Який він – кузов універсал?

Це легковий автомобіль з двохоб’ємним кузовом, і його пасажирський відсік об’єднаний з багажником. Найчастіше універсали будують на основі седанів або ліфтбеків, тому в них завжди довгий задній звис (кормова частина кузова, яка продовжується позаду задньої осі). І в цьому їхня принципова відмінність від хетчбеків, які мають короткий задок. Міркуваннями місткості пояснюються і вертикальна (або майже вертикальна) задня стінка кузова, і торцеві двері на всю ширину і висоту багажника.

А друга принципово суттєва ознака – крім корми, решта частин кузова, шасі і інтер’єру універсала не відрізняється від базового кузова даної моделі. Таким чином, більшість запчастин універсала однакова з усіма варіаціями сімейства даної моделі.

На фоні своїх "побратимів" по сімейству пересічний універсал в середньому багатіше укомплектований, ма’ тільки найпотужніші мотори з усієї гами двигунів сімейства. Проте, в нього як правило жорсткі пружини ходової частини і при тому він часто має регулювання кліренсу задка. Часто саме універсали комплектуються приводом 4х4. Нарешті, універсал коштує дорожче більшості інших машин у сімействі.

Skoda Octavia A5 Combi (2004–2013 рр.)

Важко знайти позитивну для авто рису, яка б не стосувалась Skoda Octavia. У версії Combi треба додати ще й додаткову вантажопідйомність та місткість багажника: об’єм рекордний для класу і становить 610/1740 л. На другому місці після практичності в активі "Октавії " – той факт, що вона базується на одній платформі з Volkswagen Golf. Це одна з причин, за якою модель повільно втрачає ціну з віком. Має величезну пропозицію двигунів, причому в неї під капотом можна знайти класичний бензиновій атмосферник 1.6 MPI з звичайним розподіленим впорскуванням. Трапляється навіть комплектація цього двигуна з класичним гідромеханічним "автоматом". Є повнопривідна "Октавія Комбі" (кліренс +24 мм), у тому числі і в топоповій версії Scout (кліренс +40 мм) з "позашляховим" стайлінгом.

Volvo V70 (2007–2016 рр.)

Автомобіль з особливою харизмою – з іміджом надійної, безпечної і багатої машини. Справді поєднує в собі високий комфорт з безвідмовністю, міцною і надійною конструкцією. На жаль, наймолодше третє покоління моделі на сьогодні вже немолоде, але завдяки запасу міцності і колись високій ціні більшість екземплярів все ще перебуває у гарному стані. Volvo V70 може трапитись з трансмісією 4х4. А найцікавіший варіант - "кросоверна" версія, а точніше, окрема модель XC70 з великим кліренсом і пластиковим обвісом по периметру. Кількість можливих двигунів – майже десяток, причому все це не гостромодний даунсайзинг, а повнорозмірна класика, причому всі рядні: від "четвірок" до бензинових "шісток" і дизельних "п’ятірок" (163 – 304 к.с.).

Ford Mondeo IV Turnier (2013–2022 рр.)

Певно, найбільш стильний автомобіль у нашій добірці. Попри те, що в Україні масово поширені його американські клони Ford Fusion, універсал Mondeo IV Turnier існує тільки в європейському виконанні. Ємність його вантажного відсіку недалеко відстала від лідерських показників – 500/1605 л, але для пасажирів місця буде з запасом і спереду і ззаду. Під капотом може бути встановлений один з бензинових і дизельних агрегатів, завдяки відпрацьованій конструкції добре пристосованих до українських умов експлуатації. Коробки передач теж існують у широкій гамі, головне, що крім чистої "механіки" і преселективних роботів є також класичні "автомати".

Audi A6 Avant (2004 – 2011 рр.)

Певно, один з найбагатших серійних універсалів: щедрі комплектації, майже розкішний інтер’єр, найдосконаліші двигуни і трансмісії. Через це до нашого сьогоднішнього цінового діапазону потрапило тільки третє покоління моделі. Обрати на ринку добре збережений екземпляр буде непросто, але якщо вдасться, ви не пошкодуєте. Вибір двигунів сягає дюжини, серед них три дизелі, а в числі бензинових – половина класичних повнолітражних атмосферників. Хоча для любителів високих технологій є мотори сімейства 2,0 – 3,2-літрові TFSI. За бажання можна знайти заряджені комплектації S6 та RS6, але купувати ці фактично спорткари у такому віці ми б не радили, хоча вони в побудовані в практичному кузові універсал.

Peugeot 508 SW (2011 – 2018 рр.)

Хоча б один француз просто мусив потрапити до нашої компанії містких універсалів, і 508 SW гідно представляє і типово французький шарм, і усі характерні французькі зручності. Особлива родзинка від Peugeot – відносно рідкісна кросоверна версія 508 RXH з приводом 4х4, "ліфтованою" ходовою частиною та "кросоверним" обвісом. Саме ця модифікація також представлена у гібридному варіанті, а взагалі у 508 SW всі лінійка з ДВЗ не гірша за конкурентів. Бензинових моторів тільки два, 1,6-літровий з надувом і без та з трьома варіантами потужності, але дизелів є ціла колекція – більше десятка. Багатий вибір трансмісій, "автомати" є як класичні гідромеханічні, так і роботизовані, залежно від типу мотора і років випуску. Дивно, що модель хоча і мало поширена в Україні, пропозиція на "вторинці" чималенька.

Коротко

Сам по собі універсал D-класу – машина дуже раціональна і може бути рекомендованою для покупки. Але радимо взяти до уваги, що багато які моделі тут – мало не з преміального сегменту. Відтак утримувати їх, особливо ті, які вже мають поважний вік і півмільйони кілометрів пробігу, буде дуже недешево. А в цьому світлі і їхня претензія на практичність починає грати іншими барвами. На щастя, дійсно доступні моделі в класі великих універсалів теж є.