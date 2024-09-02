Много места за мало денег: ТОП-5 вместительных универсалов до 10 тысяч долларов

Автомобили с кузовом типа универсал действительно универсальны и не только через многофункциональный салон. Сегодня у нас на обзоре наиболее вместительные модели, построенные на базе машин D и верхнего С-классов.

Универсалы – это действительно машины чуть ли не на все случаи жизни, и они приобретают все большую популярность в мире. Особенность Украины в широком выборе универсалов с пробегом, в том числе и в среднем ценовом сегменте.

Какой он – кузов универсал?

Это легковой автомобиль с двухобъемным кузовом и его пассажирский отсек объединен с багажником. Чаще универсалы строят на основе седанов или лифтбеков, поэтому у них всегда длинный задний свес (кормовая часть кузова, которая продолжается позади задней оси). И в этом их принципиальное отличие от хэтчбеков, имеющих короткий задок. Рассуждениями емкости объясняются и вертикальная (или почти вертикальная) задняя стенка кузова, и торцевая дверь на всю ширину и высоту багажника.

А второй принципиально существенный признак – кроме кормы, остальные части кузова, шасси и интерьера универсала не отличаются от базового кузова данной модели. Таким образом, большинство запчастей универсала одинаково со всеми вариациями семейства данной модели.

На фоне своих "собратьев" по семейству рядовой универсал в среднем богаче укомплектован, только самые мощные моторы со всей гаммы двигателей семейства. Однако, у него обычно жесткие пружины ходовой части и при этом он часто имеет регулировку клиренса задка. Часто именно универсалы комплектуются приводом 4х4. Наконец, универсал стоит дороже большинства других машин в семействе.

Skoda Octavia A5 Combi (2004–2013 гг.)

Трудно найти положительную для авто риса, которая не касалась Skoda Octavia. В версии Combi нужно добавить еще и дополнительную грузоподъемность и емкость багажника: объем рекордный для класса и составляет 610/1740 л. На втором месте после практичности в активе "Октавии" – тот факт, что она базируется на одной платформе с Volkswagen Golf. Это одна из причин, по которой модель медленно теряет цену по возрасту. Имеет огромное предложение двигателей, причем у него под капотом можно найти классический бензиновый атмосферник 1.6 MPI с обычным распределенным впрыском. Бывает даже комплектация этого двигателя с классическим гидромеханическим "автоматом". Есть полноприводная "Октавия Комби" (клиренс +24 мм), в том числе и в топовой версии Scout (клиренс +40 мм) с "внедорожным" стайлингом.

Volvo V70 (2007–2016 гг.)

Автомобиль с особой харизмой – с имиджем надежной, безопасной и богатой машины. В самом деле сочетает в себе высокий комфорт с безотказностью, прочной и надежной конструкцией. К сожалению, самое молодое третье поколение модели на сегодняшний день уже пожилое, но благодаря запасу прочности и когда-то высокой цене большинство экземпляров все еще находится в хорошем состоянии. Volvo V70 может случиться с трансмиссией 4х4. А самый интересный вариант – "кроссоверная" версия, а точнее, отдельная модель XC70 с большим клиренсом и пластиковым обвесом по периметру. Количество возможных двигателей – почти десяток, причем все это не остромодный даунсайзинг, а полноразмерная классика, причем все рядные: от "четверок" до бензиновых "шестерок" и дизельных "пятерок" (163 – 304 л.с.).

Ford Mondeo IV Turnier (2013–2022 гг.)

Наверное, самый стильный автомобиль в нашей подборке. Несмотря на то, что в Украине широко распространены его американские клоны Ford Fusion, универсал Mondeo IV Turnier существует только в европейском исполнении. Емкость его грузового отсека недалеко отстала от лидерских показателей – 500/1605 л, но для пассажиров места будет с запасом и спереди и сзади. Под капотом может быть установлен один из бензиновых и дизельных агрегатов благодаря отработанной конструкции хорошо приспособленных к украинским условиям эксплуатации. Коробки передач тоже существуют в широкой гамме, главное, что помимо чистой "механики" и преселективных роботов есть также классические "автоматы".

Audi A6 Avant (2004 – 2011 гг.)

Наверное, один из самых богатых серийных универсалов: обильные комплектации, почти роскошный интерьер, самые совершенные двигатели и трансмиссии. Поэтому в наш сегодняшний ценовой диапазон попало только третье поколение модели. Выбрать на рынке хорошо сохранившийся экземпляр будет непросто, но если удастся, вы не пожалеете. Выбор двигателей достигает дюжины, в том числе три дизеля, а в числе бензиновых – половина классических полнолитражных атмосферников. Хотя для любителей высоких технологий есть моторы семейства 2,0 – 3,2-литровые TFSI. При желании можно найти заряженные комплектации S6 и RS6 , но покупать эти фактически спорткары в таком возрасте мы бы не советовали, хотя они построены в практическом кузове универсал.

Peugeot 508 SW (2011 – 2018 гг.)

Хотя бы один француз просто должен попасть в нашу компанию вместительных универсалов, и 508 SW достойно представляет и типично французский шарм, и все характерные французские удобства. Особая изюминка от Peugeot – относительно редкая кроссоверная версия 508 RXH с приводом 4х4, лифтованной ходовой частью и кроссоверным обвесом. Именно эта модификация также представлена в гибридном варианте, а вообще у 508 SW все линейка из ДВС не хуже конкурентов. Бензиновых моторов только два, 1,6-литровый с надувом и без и с тремя вариантами мощности, но дизелей есть целая коллекция – больше десятка. Богатый выбор трансмиссий, "автоматы" являются как классическими гидромеханическими, так и роботизированными, в зависимости от типа мотора и лет выпуска. Удивительно, что модель хоть и мало распространена в Украине, предложение на "вторичке" немалое.

Кратко

Сам по себе универсал D-класса – машина очень рациональна и может быть рекомендована для покупки. Но советуем принять во внимание, что многие модели здесь – чуть ли не из премиального сегмента. Следовательно, содержать их, особенно те, которые уже имеют почтенный возраст и полмиллиона километров пробега, будет очень недешево. А в этом свете и их претензия на практичность начинает играть другими красками. К счастью, действительно доступные модели в классе больших универсалов тоже есть.