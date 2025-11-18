Багато міст окупованої Донеччини без світла: вночі було атаковано дві ТЕС

У ніч на 18 листопада невідомі дрони атакували цілих дві ТЕС в окупованій частині Донецької області. Після цього багато населених пунктів залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост так званого "губернатора" так званої "ДНР" Дениса Пушиліна в Telegram.
Він підтвердив, що Зуївська і Старобешівська ТЕС були успішно пошкоджені.
"Унаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську і Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції", - написав він.
Пушилін додав, що "профільні відомства" працюють в екстреному режимі.
Нагадаємо, в ніч на 18 листопада низка пабліків почали писати, що над окупованою Донецькою областю зафіксовано невідомі дрони.
Буквально за півгодини стало відомо, що в Макіївці та деяких районах Донецька блимає світло, а Іловайськ і зовсім залишився без електроенергії.
Через деякий час у пабліках з'явилися відео і заявлялося, що невідомі дрони атакують Зуївську ТЕС. Причому на опублікованих кадрах було видно, що в районі об'єкта виникла пожежа.
Ближче до 4 ранку в місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що в усьому Донецьку і частково в Макіївці зникло світло. Це сталося після повідомлень про атаку на Старобешівську ТЕС. Чим був атакований об'єкт - невідомо.