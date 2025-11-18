RU

Многие города оккупированной Донецкой области без света: ночью были атакованы две ТЭС

Фото: в области повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 ноября неизвестные дроны атаковали целых две ТЭС в оккупированной части Донецкой области. После этого многие населенные пункты остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Он подтвердил, что Зуевская и Старобешевская ТЭС были успешно повреждены.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции", - написал он.

Пушилин добавил, что "профильные ведомства" работают в экстренном режиме.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 ноября ряд пабликов стали писать, что над оккупированной Донецкой областью зафиксированы неизвестные дроны.

Буквально через полчаса стало известно, что в Макеевке и некоторых районах Донецка мигает свет, а Иловайск и вовсе остался без электроэнергии.

Через некоторое время в пабликах появились видео и заявлялось, что неизвестные дроны атакуют Зуевскую ТЭС. Причем на опубликованных кадрах было видно, что в районе объекта возник пожар.

Ближе к 4 утра в местных Telegram-каналах появилась информация, что во всем Донецке и частично в Макеевке пропал свет. Это произошло после сообщений об атаке на Старобешевскую ТЭС. Чем был атакован объект - неизвестно.

