Багато країн ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області, - Боррель

Боррель зазначив, що контрнаступальна операція України в Курській області "завдала удару по путінському наративу".

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний",- сказав він.

За словами високого представника ЄС, на засіданні глав МЗС "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Він також згадав слова глави МЗС України Дмитра Кулеби, який підкреслив, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", - наголосив Боррель.