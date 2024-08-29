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Багато країн ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області, - Боррель

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Багато держав-членів Європейського Союзу підтримали операцію Збройних сил України у Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС Жозепа Борреля під час пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі.

Боррель зазначив, що контрнаступальна операція України в Курській області "завдала удару по путінському наративу".

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний",- сказав він.

За словами високого представника ЄС, на засіданні глав МЗС "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Він також згадав слова глави МЗС України Дмитра Кулеби, який підкреслив, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", - наголосив Боррель.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що вже понад три тижні в Курській області тривають бої. ЗСУ прорвали кордон та взяли під контроль вже 100 населених пунктів у російському регіоні.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.

Вчора Зеленський повідомив, Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд.

Окрім того, операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

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