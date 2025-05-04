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"Многие хотят, чтобы я это сделал". Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке

Воскресенье 04 мая 2025 17:44
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"Многие хотят, чтобы я это сделал". Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента США в третий раз. По его словам, он сосредоточен на нынешней каденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В интервью для программы "Meet the Press" Трамп рассказал, что получал много просьб от союзников снова баллотироваться после второго срока, однако он понимает законодательные ограничения.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом на два срока. Я всегда считал это очень важным", - подчеркнул Трамп.

По словам президента, третий срок - это то, что, "насколько ему известно, делать не разрешено". Он добавил, что не уверен, предусмотрено ли это прямо Конституцией, хотя 22-я поправка запрещает избираться на пост президента более двух раз.

Несмотря на его предыдущие заявления и спекуляции, в частности продажу красных кепок с надписью "Trump 2028", Трамп заявил, что не планирует баллотироваться в третий раз. Он пояснил, что планирует провести успешную каденцию и передать эстафету "сильному республиканцу".

Потенциальные преемники

Трамп также упомянул нескольких потенциальных лидеров Республиканской партии, которые, по его мнению, могут продолжить курс после него. В частности, он отметил вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

По словам президента, Вэнс, возможно, имел бы преимущество в предстоящей избирательной гонке, однако он избежал прямого одобрения кого-то как своего преемника.

"Это может быть. Но я не хочу в это вмешиваться. Я считаю его блестящим парнем. Марко тоже замечательный. Таких много", - добавил Трамп.

Промежуточные выборы

В то же время Трамп уточнил, что эти дискуссии еще слишком преждевременны. На сегодня он больше сосредоточен на подготовке к промежуточным выборам 2026 года, на которых Республиканская партия будет пытаться сохранить контроль над обеими палатами Конгресса.

Он также подтвердил, что будет играть "очень активную" роль в этой избирательной кампании.

Третий срок Трампа

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что "не шутит" и что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения.

До этого группа сторонников Трампа инициировала изменение конституции, чтобы позволить ему баллотироваться в 2028 году.

А недавно в интернет-магазине Трампа начали продавать товары с лозунгом "Trump 2028". Именно в 2028 году пройдут новые президентские выборы в США, на которых Трампу запрещено баллотироваться в третий раз.

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