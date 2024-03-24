Багато дощів та навіть сніг. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.

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