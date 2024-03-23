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Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця березня в Україні

Україна, Субота 23 березня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця березня в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 березня, в Україні буде тепло, хоч місцями можливий дощ. А до кінця місяця тепла погода, незважаючи на похолодання завтра, зокрема у Києві, охопить усю Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"23 березня у більшості областей опадів не очікується, лише в західних областях, на Житомирщині та Київщині місцями можливий невеликий дощ. На решті території без опадів", - розповіла вона.

Як зазначила синптик, впродовж дня очікується +10...+17 градусів. У Києві на Всесвітній День метеоролога, 23 березня, буде комфортна синоптична ситуація, без істотних опадів та +14 градусів.

Погода у неділю в Україні

У неділю, 24 березня, похолоднішає в західних областях, на півночі (окрім Сумщини) та на Вінниччині - до +7...+10 градусів. На решті території України буде тепло, +10....+14 градусів.

Дощів побільшає, до помірних, у неділю вони пройдуть в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо.

У Києві 24 березня піде дощ та похолоднішає до +7 градусів.

Потепління в Україні

Діденко попереджає, що кКілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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