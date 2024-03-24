Много дождей и даже снег. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.

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