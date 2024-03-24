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Много дождей и даже снег. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 25 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В части регионов Украины завтра, 25 марта, будет мокро, местами ожидаются сильные дожди, а ночью даже с мокрым снегом. Температура воздуха днем максимально поднимется до 14° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди и даже мокрый снег

  • в большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами сильные дожди;
  • в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом;
  • на остальной территории без осадков.

Кроме того, в западных областях ночью и утром местами туман.

"Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в юго-восточной части 9-14°", - добавили синоптики.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.

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