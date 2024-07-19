Втрати РФ у війні наближаються до 565 тисяч: нові дані від Генштабу

Ситуація на фронті

На вечір, 18 липня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. "Найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, за останні дні окупанти просунулися в Харківській області, на Донбасі, а також на півдні України.

Зокрема, 18 липня, стало відомо, що ЗСУ відійшли від Урожайного Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.