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Втрати РФ у війні наближаються до 565 тисяч: нові дані від Генштабу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 липня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем і 42 дрони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 564620 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків – 8250 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 15902 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 15520 (+55) од.;
  • РСЗВ – 1120 од.;
  • засоби ППО – 894 (+1) од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42) од.;
  • крилаті ракети – 2401 (+3), од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од.;
  • спеціальна техніка - 2593 од.

Ситуація на фронті

На вечір, 18 липня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. "Найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, за останні дні окупанти просунулися в Харківській області, на Донбасі, а також на півдні України.

Зокрема, 18 липня, стало відомо, що ЗСУ відійшли від Урожайного Донецької області.

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