Потери РФ в войне приближаются к 565 тысячам: новые данные от Генштаба

Ситуация на фронте

На вечер, 18 июля, на фронте в течение суток произошло 107 боевых столкновений. "Горячей" оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском и Торецком направлениях.

При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, за последние дни оккупанты продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины.

В частности, 18 июля стало известно, что ВСУ отошли от Урожайного Донецкой области.

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