RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери РФ в войне приближаются к 565 тысячам: новые данные от Генштаба

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 июля, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 564620 (+980) человек ликвидировано;
  • танков - 8250 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15902 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 15520 (+55) ед;
  • РСЗО - 1120 ед.;
  • средства ПВО - 894 (+1) ед.;
  • самолетов - 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42) ед.;
  • крылатые ракеты - 2401 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76) ед.;
  • специальная техника - 2593 ед.

Ситуация на фронте

На вечер, 18 июля, на фронте в течение суток произошло 107 боевых столкновений. "Горячей" оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском и Торецком направлениях.

При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, за последние дни оккупанты продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины.

В частности, 18 июля стало известно, что ВСУ отошли от Урожайного Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине