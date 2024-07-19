Ворог просувається на Донбасі, північному сході та півдні України: карти ISW

Згідно з геолокаційними кадрами, за останні дні війська РФ просунулися в Харківській області, на Донбасі, а також на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Нещодавно війська РФ незначно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри від 17 липня показують, що російські сили просунулися у західній частині Глибокого. Аналітики зазначають, що за повідомленнями російських та українських джерел бої продовжуються.

Тим часом, 18 липня, командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що війська РФ контролюють першу лінію висотних будівель у Вовчанську. При цьому ISW пише, що не ясно, які саме висотні будівлі він мав на увазі.

В іншому, бої тривали у Вовчанську та у напрямку Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри від 17 і 18 липня показують, що війська РФ незначно просунулися на південь від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська), на північний схід від Макіївки (на південний захід від Сватового) і на схід від Терни (на захід від Кремінної).

Крім того, російський воєнкор заявив, що росіяни просунулися на схід від н.п. Терни, але ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують цю заяву.

Також повідомляється, що 17 та 18 липня російські війська провели атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Берестове, Піщаного та Новоосиново;

на захід від Сватового в районі Стельмахівки та Андріївки;

на південний захід від Сватового в районі Макіївки, Греківки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Терни та Торського;

на південний захід від Кремінної у Серебрянському лісі.

Водночас, воєнкори РФ стверджують, що в ніч з 17 на 18 липня російські війська знищили українську переправу через річку і кілька українських позицій у Глушківці (на південний схід від Куп'янська) і Куп'янську-Вузловому (на південь від Куп'янська).

Операція 3 - Донецька область

18 липня війська РФ продовжили наземні атаки на напрямі Сіверська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

За твердженнями російських воєнків, росіяни нещодавно просунулися в районі Роздолівки.

Також 17 та 18 липня війська РФ продовжили атаки в районі Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки, Берестового та в районі Переїзного.

Повідомлялося, що війська РФ 18 липня просунулися в районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії, 200-ї мотострілецької бригади, 11-ї бригади ВДВ і 102-го мотострілецького полку, а також Південного військового округу просунулися до каналу Сіверський Донець. частини Калинівки (на північ від Часового Яру). За його словами, вони атакували у напрямку перетину каналу та шосе Т-0504 на південний схід від Часового Яру.

Машовець та російські воєнкори зазначили, що війська РФ безуспішно намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас у районі Часового Яру. Але Машовець припустив, що російські війська можуть перетнути канал на південь від Калинівки або на південь від Нового мікрорайону (східна частина Часового Яру), де канал протікає під землею.

Машовець заявив, що частини російського 3-го АК безуспішно атакували поблизу залізничної лінії між Клещіївкою та Андріївкою (обидва на південний схід від Часового Яру).

Російські воїнкори стверджували, що війська РФ просунулися в межах Калинівки та в лісовій зоні на південний захід від Клещеївки.

Також повідомляється, що російські війська продовжили наступ на північ від Часового Яру у напрямку Новомарково, біля самого Часового Яру та на схід біля Іванівського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що війська РФ за підтримки бронетехніки нещодавно просунулися у східній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька).

Російський блогер заявив, що росіяни просунулися до вулиці Кооперативної у Нью-Йорку, вулиці Петра Великого у східній частині Дружби (на схід від Торецька), а також до перехрестя вулиць Калинової та Кутусова у північно-східній частині Північного (на схід від Торецька).

Інший блогер РФ заявив, що російські війська також просунулися в районі Залізного (на схід від Торецька).

Згідно з геолокаційними кадрами від 18 липня, росіяни незначно просунулися до центральної Євгенівки (на північний захід від Авдіївки).

За твердженнями російських воєнкорів, війська РФ просуваються на північний захід від Авдіївки в районі Євгенівки, Воздвиженки, Лозоватського, Прогресу, Новоселівки Першої та на південний захід від Авдіївки в районі Карлівського водосховища.

Український оглядач Машовець заявив, що підрозділи російського 506 мотострілецького полку нещодавно просунулися до річки Вовча на захід від Сходу (на північний захід від Авдіївки).

Також він сказав, що підрозділи 433-го, 589-го та 433-го мотострілельних полків 27-ї мотострілецької дивізії наступають у напрямку Вовча та Прогресу з Євгенівки, та у напрямку Новоселівки Першої з півночі.

Повідомляється також, що 17 та 18 липня війська РФ продовжували наступати на північний захід від Авдіївки в районі Калинове та Новоолександрівки, а також на захід від Авдіївки в районі Уманського.

17 та 18 липня ворог продовжував наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Також аналітики нагадали заяву підполковника Назара Волошина, речника української групи військ "Хортиця", який повідомив про вихід ЗСУ з Урожайного.

ISW зазначає, що останнім часом не спостерігав кадрів українських сил, які діють на полях на схід від Урожайного.

"Ймовірно, було б недоцільно для українських сил утримувати позиції в цих полях з огляду на те, що війська РФ, ймовірно, зараз займають Урожайне та Новодонецьке", - йдеться у звіті.

Крім того, Волошин заявив, що українське командування наказало відступити з Урожайного, щоб зберегти життя українських військовослужбовців. Але зазначив, що ЗСУ зберігають контроль над ситуацією в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри від 17 липня показали, що війська РФ просунулися на полях на південь від Гуляйполя.

За заявою російського військора, що росіяни просунулися на захід від Марфополя (на південний схід від Гуляйполя).

Крім того, повідомляється, що російські сили 17 і 18 липня продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Аналітики згадали у звіті, що 18 липня радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко помітив, що російські сили почали концентрувати війська у західній частині Запорізької області із різних регіонів. Він припустив, що росіяни можуть планувати розпочати новий наступ на регіон.

Цього ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав українські укріплення у Запорізькій області.

Також аналітики повідомили, що 17 липня українські військові посадові особи побічно визнали, що ЗСУ, ймовірно, більше не діють у Кринках, але продовжують бойові дії поблизу Кринок та в інших місцях на лівобережжі Херсонської області.