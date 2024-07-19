Втрати РФ у війні наближаються до 565 тисяч: нові дані від Генштабу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 липня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем і 42 дрони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація на фронті

На вечір, 18 липня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. "Найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, за останні дні окупанти просунулися в Харківській області, на Донбасі, а також на півдні України.

Зокрема, 18 липня, стало відомо, що ЗСУ відійшли від Урожайного Донецької області.

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