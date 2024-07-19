Втрати РФ у війні наближаються до 565 тисяч: нові дані від Генштабу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 липня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем і 42 дрони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 564620 (+980) осіб ліквідовано;
- танків – 8250 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 15902 (+19) од.;
- артилерійських систем – 15520 (+55) од.;
- РСЗВ – 1120 од.;
- засоби ППО – 894 (+1) од.;
- літаків – 361 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42) од.;
- крилаті ракети – 2401 (+3), од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од.;
- спеціальна техніка - 2593 од.
Ситуація на фронті
На вечір, 18 липня, на фронті протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень. "Найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активний на Курахівському і Торецькому напрямках.
При цьому, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, за останні дні окупанти просунулися в Харківській області, на Донбасі, а також на півдні України.
Зокрема, 18 липня, стало відомо, що ЗСУ відійшли від Урожайного Донецької області.
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