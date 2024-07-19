Потери РФ в войне приближаются к 565 тысячам: новые данные от Генштаба

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 июля, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

На вечер, 18 июля, на фронте в течение суток произошло 107 боевых столкновений. "Горячей" оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском и Торецком направлениях.

При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, за последние дни оккупанты продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины.

В частности, 18 июля стало известно, что ВСУ отошли от Урожайного Донецкой области.

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