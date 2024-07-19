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Потери РФ в войне приближаются к 565 тысячам: новые данные от Генштаба

Украина, Пятница 19 июля 2024 08:31
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Потери РФ в войне приближаются к 565 тысячам: новые данные от Генштаба Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 июля, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 564620 (+980) человек ликвидировано;
  • танков - 8250 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15902 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 15520 (+55) ед;
  • РСЗО - 1120 ед.;
  • средства ПВО - 894 (+1) ед.;
  • самолетов - 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42) ед.;
  • крылатые ракеты - 2401 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76) ед.;
  • специальная техника - 2593 ед.

Ситуация на фронте

На вечер, 18 июля, на фронте в течение суток произошло 107 боевых столкновений. "Горячей" оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском и Торецком направлениях.

При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, за последние дни оккупанты продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины.

В частности, 18 июля стало известно, что ВСУ отошли от Урожайного Донецкой области.

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