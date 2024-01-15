Багаті споживачі сформували великі борги за спожиту електроенергію, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

Зокрема, він позитивно оцінює рішення Уряду, яким було дозволено відключати боржників від електроенергії. Екс-міністр вважає, що будь-які мораторії щодо невідключення за борги - неефективне рішення.

Водночас Плачков додав, що загалом споживачі поділяються на дисциплінованих та не дисциплінованих.

"Ті верстви населення, що отримуються субсидії, платять дисципліновано. Чому? Тому що вони знають, що якщо будуть борги - субсидій не буде", - сказав він.

Експерт додав, що пенсіонери, які мало споживають електроенергії, також є дисциплінованими платниками рахунків.

"Дуже великі борги накопичились у тих споживачів, у кого є гроші, які багато споживають. (Вони мають - ред.) Квартири, будинки за містом. Енергонавантаженість їх побуту дуже велика і тому держава в таких умовах субсидіювала заможні верстви населення, які можуть платити в умовах ринкової економіки", - наголосив Плачков.

Він додав, що в майбутньому треба зробити так, щоб споживачі платили за електроенергію за встановленим тарифом, а малозабезпечені верстви населення отримували адресні субсидії, щоб мати змогу сплачувати рахунки.

Раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.