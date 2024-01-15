Богатые потребители сформировали большие долги за потребленную электроэнергию, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

В частности, он положительно оценивает решение правительства, которым было разрешено отключать должников от электроэнергии. Экс-министр считает, что любые моратории по неотключению за долги - неэффективное решение.

В то же время Плачков добавил, что в целом потребители делятся на дисциплинированные и не дисциплинированные.

"Те слои населения, которые получаются субсидиями, платят дисциплинированно. Почему? Потому что они знают, что если будут долги - субсидий не будет", - сказал он.

Эксперт добавил, что пенсионеры, мало потребляющие электроэнергии, также являются дисциплинированными плательщиками счетов.

«Очень большие долги накопились у тех потребителей, у кого есть деньги, которые много потребляют. в условиях рыночной экономики", - подчеркнул Плачков.

Он добавил, что в будущем нужно сделать так, чтобы потребители платили за электроэнергию по установленному тарифу, а малообеспеченные слои населения получали адресные субсидии, чтобы платить счета.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников - необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.