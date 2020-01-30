ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Миллиардер Баффет решил продать газетную империю

Новости » В мире     30.01.2020 - 06:13
Миллиардер Баффет решил продать газетную империю
Фото: Уоррен Баффетт (из открытых источников)

Холдинг Баффета продает 31 газету за 140 млн долларов компании Lee Enterprises

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway объявила о продаже 31 газеты за 140 млн долларов. Об этом компания Баффета объявила в среду, 29 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Покупателем станет издательство Lee Enterprises, которое руководило деятельностью газетной империи в течение последних 18 месяцев.

"У нас не было заинтересованности в продаже группы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee Enterprises лучше всего справляется с проблемами отрасли", - отметил Баффет в своем заявлении.

Berkshire Hathaway одолжит Lee Enterprises 576 млн долларов под 9% годовых, часть из которых издатель потратит на покупку газетного бизнеса Баффета.

Отметим, что в письме к своим издателям в 2012 году Уореен Баффетт назвал себя "газетным наркоманом", который нуждается в том, чтобы покупать больше газет. Однако в 2020 году миллиардер поменял точку зрения. Решение о продаже газетного бизнеса Баффет принял из-за падения доходов от рекламы.

Напомним, Уоррен Баффет занимает третье место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивает в $88, 9 млрд. Баффет управляет холдингом Berkshire Hathaway, которому принадлежит более 60 компаний, включая страховую Geico, производителя аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.

Богатейшие люди мира за день потеряли 114 млрд долларов, - Bloomberg Миллиардер Баффет заявил, что увлечение криптовалютой закончится плохо
Новости Украины Уоррен Баффетт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь