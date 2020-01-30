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Мільярдер Баффет вирішив продати газетну імперію

Новини » В світі     30.01.2020 - 06:13
Мільярдер Баффет вирішив продати газетну імперію
Фото: Уоррен Баффетт (з відкритих джерел)

Холдинг Баффета продає 31 газету за 140 млн доларів компанії Lee Enterprises

Інвестиційна компанія американського мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway оголосила про продаж 31 газети за 140 млн доларів. Про це компанія Баффета оголосила в середу, 29 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Покупцем стане видавництво Lee Enterprises, яке керувало діяльністю газетної імперії протягом останніх 18 місяців.

"У нас не було зацікавленості у продажу групи комусь ще з однієї простої причини: ми вважаємо, що Lee Enterprises найкраще справляється з проблемами галузі", - зазначив Баффет в своїй заяві.

Berkshire Hathaway позичить Lee Enterprises 576 млн доларів під 9% річних, частину з яких видавець витратить на покупку газетного бізнесу Баффета.

Відзначимо, що в листі до своїм видавцям у 2012 році Уореен Баффет назвав себе "газетним наркоманом", який потребує, щоб купувати більше газет. Однак у 2020 році мільярдер поміняв точку зору. Рішення про продаж газетного бізнесу Баффет прийняв через падіння доходів від реклами.

Нагадаємо, Уоррен Баффет займає третє місце в списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Його стан оцінює в $88, 9 млрд. Баффет управляє холдингом Berkshire Hathaway, якому належить більше 60 компаній, включаючи страхову Geico, виробника акумуляторів Duracell і мережа ресторанів Dairy Queen.

Баффет вважає, що повальне захоплення біткойнами та іншою криптовалютою закінчиться погано.

Найбагатші люди світу за день втратили 114 млрд доларів, - Bloomberg Мільярдер Баффет заявив, що захоплення криптовалютою закінчиться погано
Новини України Уоррен Баффетт
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