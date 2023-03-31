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Не бачить різниці між агресором і жертвою. У ЄС розповіли, яку роль Китай може відіграти у війні

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Мадрид, П'ятниця 31 березня 2023 16:54
Не бачить різниці між агресором і жертвою. У ЄС розповіли, яку роль Китай може відіграти у війні Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай міг би відіграти роль посередника для досягнення мирної угоди з Росію щодо припинення повномасштабної війни проти України.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час дискусії у Мадриді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Китай не може бути посередником у війні Росії проти України. При цьому країна могла б допомогти досягнути мирної угоди з країною-агресором.

"Китай не бачить різниці між агресором і жертвою агресії", - додав він.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що роль Китаю у війні в Україні вплине на його відносини з Євросоюзом.

Також зазначимо, що Китай запевнив у тому, що не надаватиме зброю Росії для ведення війни проти України. Пекін намагається перевірити, чи зможе зайняти позицію "миротворця".

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