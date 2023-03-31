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Не видит разницы между агрессором и жертвой. В ЕС рассказали, какую роль Китай может сыграть в войне

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Мадрид, Пятница 31 марта 2023 16:54
Не видит разницы между агрессором и жертвой. В ЕС рассказали, какую роль Китай может сыграть в войне Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Китай мог бы сыграть роль посредника для достижения мирного соглашения с Россией о прекращении полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе дискуссии в Мадриде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Китай не может являться посредником в войне России против Украины. При этом страна могла бы помочь достичь мирного соглашения со страной-агрессором.

"Китай не видит разницы между агрессором и жертвой агрессии", - добавил он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что роль Китая в войне в Украине повлияет на его отношения с Евросоюзом.

Также отметим, что Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России для ведения войны против Украины. Пекин пытается проверить, сможет ли занять позицию "миротворца".

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