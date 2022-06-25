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"Бабла не платят, замены нет". Оккупант жалуется на массовый побег бойцов с позиций под Харьковом

Фото: ГУР перехватило разговор оккупанта о массовом побеге россиян с позиций под Харьковом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери российских оккупантов в Украине уже приобрели катастрофические масштабы. Российские военные не хотят воевать, поэтому большинство из них убегают с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора находящегося в Харьковской области оккупанта со своим товарищем.

"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в … (уничтожили) в БТР… Там трехсотых три человека осталось… Каким-то образом на связь вышли… Их там бросили всех… Кто мог с… (убежать), тот с… (убежал). Отпуск не дают, пошли на… (долой.) Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет… А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое.) С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть", - рассказал он.

Также оккупант жалуется, что его БТР сгорел.

Как сообщалось, в очередном перехвате СБУ российские оккупанты рассказывают, что украинские защитники постоянно атакуют их позиции в Херсонской области. Из-за этого они подозревают даже пожилых людей в сотрудничестве с ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.

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