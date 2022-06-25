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"Бабла не платять, заміни немає". Окупант жаліється на масову втечу бійців з позицій під Харковом

Фото: ГУР перехопило розмову окупанта про масові втечі росіян з позицій під Харковом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати російських окупантів в Україні вже набули катастрофічних масштабів. Російські військові не хочуть воювати, тому більшість з них тікає з позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанта, що знаходиться в Харківській області, зі своїм товаришем.

"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік). Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість", - розповів він.

Також окупант жаліється, що його БТР згорів.

Як повідомлялося, у черговому перехопленні СБУ російські окупанти розповідають, що українські захисники постійно атакують їхні позиції у Херсонській області. Через це вони підозрюють навіть людей похилого віку у співпраці з ЗСУ.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак та один гелікоптер.

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