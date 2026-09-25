"Бабье лето" на старте: как изменится погода в Украине уже в эти выходные
Погода в Украине в ближайшие дни существенно улучшится. Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от температуры воздуха днем и ночью
Эксперт рассказала, что сейчас "уже на старте настоящее бабье лето" и уточнила, что "оно активно разминается".
Согласно информации Диденко, температура воздуха в ближайшие выходные - 26 и 27 сентября - ожидается комфортной по всей Украине.
Столбики термометров днем могут показывать около +17...+22°С.
Тем временем ночи, по словам синоптика, будут "гораздо холоднее".
"Всего +7...+11°С", - уточнила Диденко и заметила, что "утра и вечера потребуют явно более теплой одежды".
Что будет в течение выходных дней с дождями
"Поскольку к нам заходит бабье лето, то понятно, что погода будет носить антициклональный характер", - поделилась специалист.
Это значит, по ее словам, что в эти дни будут преобладать:
- переменная облачность;
- прекрасное ласковое осеннее солнце;
- утренние туманы с дымками.
Между тем небольшие дожди вероятны:
- в субботу (26 сентября) - на западе;
- в воскресенье (27 сентября) - на востоке.
"Но они не должны повлиять на общую картинку роскошной красивой осени", - констатировала метеоролог.
Прогноз погоды по Украине на 26-27 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Как изменится синоптическая ситуация в Киеве
В Киеве, по данным Диденко, теплая погода ожидается:
- и в субботу, 26 сентября;
- и в воскресенье, 27 сентября.
Температура воздуха днем может подниматься до +19°С.
Тем временем утром и вечером будет холоднее - около +10...+12°С.
"Никаких серьезных или даже легкомысленных дождей в выходные в столице не предполагается", - подчеркнула синоптик.
В заключение она заметила, что "вся следующая неделя пройдет в тесном сотрудничестве атмосферы с солнцем и теплом".
"Запланируйте завершение сентября и премьеру октября встречами с солнечной и теплой погодой", - посоветовала Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.
Кроме того, мы объясняли, как каждый день работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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