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Главная » Жизнь » Общество

"Бабье лето" на старте: как изменится погода в Украине уже в эти выходные

14:30 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
"Бабье лето" на старте: как изменится погода в Украине уже в эти выходные Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни существенно улучшится. Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от температуры воздуха днем и ночью

Эксперт рассказала, что сейчас "уже на старте настоящее бабье лето" и уточнила, что "оно активно разминается".

Согласно информации Диденко, температура воздуха в ближайшие выходные - 26 и 27 сентября - ожидается комфортной по всей Украине.

Столбики термометров днем могут показывать около +17...+22°С.

Тем временем ночи, по словам синоптика, будут "гораздо холоднее".

"Всего +7...+11°С", - уточнила Диденко и заметила, что "утра и вечера потребуют явно более теплой одежды".

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Что будет в течение выходных дней с дождями

"Поскольку к нам заходит бабье лето, то понятно, что погода будет носить антициклональный характер", - поделилась специалист.

Это значит, по ее словам, что в эти дни будут преобладать:

  • переменная облачность;
  • прекрасное ласковое осеннее солнце;
  • утренние туманы с дымками.

Между тем небольшие дожди вероятны:

  • в субботу (26 сентября) - на западе;
  • в воскресенье (27 сентября) - на востоке.

"Но они не должны повлиять на общую картинку роскошной красивой осени", - констатировала метеоролог.

&quot;Бабье лето&quot; на старте: как изменится погода в Украине уже в эти выходныеПрогноз погоды по Украине на 26-27 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится синоптическая ситуация в Киеве

В Киеве, по данным Диденко, теплая погода ожидается:

  • и в субботу, 26 сентября;
  • и в воскресенье, 27 сентября.

Температура воздуха днем может подниматься до +19°С.

Тем временем утром и вечером будет холоднее - около +10...+12°С.

"Никаких серьезных или даже легкомысленных дождей в выходные в столице не предполагается", - подчеркнула синоптик.

В заключение она заметила, что "вся следующая неделя пройдет в тесном сотрудничестве атмосферы с солнцем и теплом".

"Запланируйте завершение сентября и премьеру октября встречами с солнечной и теплой погодой", - посоветовала Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.

Кроме того, мы объясняли, как каждый день работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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