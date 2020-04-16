Бабіков може стати тимчасовим керівником ДБР, - Соколов

Фото: Олександр Бабіков (з відкритих джерел)

Соколов і Бабіков будуть виконувати обов'язки керівників по черзі, поки немає постійного директора ДБР

Олександр Бабіков до моменту призначення директора Держбюро розслідувань може тимчасово виконувати обов'язки керівника відомства. Про це сказав в.о. директора ДБР Олександр Соколов в інтерв'ю "УП".

За словами Соколова, відповідно до закону, заступники директора ДБР по черзі очолюють відомство протягом 60 днів. Тому Бабіков наступним обійме цю посаду, якщо директора Бюро досі не буде призначено.

"У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено (генпрокурором - ред.), Бабіков перебував у відпустці", - зазначив Соколов.

Тому останній скликав нараду працівників ДБР, зібрав юристів та підписав наказ про призначення себе виконувачем обов'язків на 60-денний термін.

"Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було прийняте рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема... Закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР, на 60 днів. Якщо не буде обрано ще інших заступників", - резюмував Соколов.

Зазначимо, з кінця грудня 2019 року Ірина Венедитова була в.о. директора ДБР. Після призначення її на посаду генерального прокурора посада у ДБР стала вакантною. Наразі очікується конкурс на обрання директора відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Тоді ж голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.

Також повідомлялося, що в разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Додамо, що сам Бабіков заперечив, що як адвокат здійснював захист колишнього президента Віктора Януковича.