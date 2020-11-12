Бабиков просит суд признать незаконным его увольнение из ГБР

Бывший заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков через суд пытается восстановиться в должности. Он просит Окружной административный суд Киева признать указ ГБР о его увольнении незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

О поступлении соответствующего иска Бабикова к ГБР сообщили в Окружном админсуде в четверг, 12 ноября.

"Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула", - сообщили в ОАСК.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Напомним, Бабиков был назначен заместителем директора ГБР в январе 2020 года. В Госбюро он руководил расследованием дел Майдана.

При этом в конце сентября в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили о конфликте интересов у Бабикова и потребовали его увольнения из ГБР. До назначения в ГБР Бабиков был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Сам Бабиков отрицал, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту бывшего президента.

В начале ноября стало известно, что Бабиков был уволен из ГБР.