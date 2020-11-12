Бабіков просить суд визнати незаконним його звільнення з ДБР

Колишній заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков через суд намагається поновитися на посаді. Він просить Окружний адміністративний суд Києва визнати указ ДБР про його звільнення незаконним.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Про надходження відповідного позову Бабікова до ДБР повідомили в Окружному адмінсуді у четвер, 12 листопада.

"Серед вимог зазначеного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника ДБР, відновити його на посаді і стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу", - повідомили в ОАСК.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження у даній справі.

Нагадаємо, Бабіков був призначений заступником директора ДБР в січні 2020 року. У Держбюро він керував розслідуванням справ Майдану.

При цьому в кінці вересня в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили про конфлікт інтересів у Бабікова і вимагали його звільнення з ДБР. До призначення в ДБР Бабіков був адвокатом побіжного президента Віктора Януковича.

Сам Бабіков заперечував, що як адвокат здійснював захист Януковича. За його словами, він підписав кілька "технічних документів" в справах інших адвокатів, які здійснювали захист колишнього президента.

На початку листопада стало відомо, що Бабіков був звільнений з ДБР.