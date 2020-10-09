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"Бабье лето" продолжается: в Киеве обновлен третий подряд температурный рекорд

Автор: Александр Белоус

Киевляне снова пережили самую теплую ночь в истории наблюдений

Ночь на пятницу, 9 октября, в Киеве, как две предыдущие, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 13,4 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 1889 года превышено на 0,1 градуса.

"Это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на четверг, 8 октября, в Киеве, как и предыдущая, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла.

Отметим, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сказала РБК-Украина, что "бабье лето" продлится в Украине еще неделю - до Покрова. Сейчас температура на территории Украины превышает климатическую норму на 3-11 градусов. Теплая погода продержится минимум до середины следующей недели - до 14 октября.

По прогнозу Укргидрометцентра, после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы. Во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться.

Прогноз погоды
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