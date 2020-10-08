Синоптики ожидают значительное похолодание после 20 октября

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

После "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться и возможны дожди. В конце октября снег для Украины - не новость.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Не исключено значительное похолодание. Это уже будут не заморозки, это будет мороз", - сказала она и добавила, что после 20 октября снег в Украине явление довольно обычное, особенно для северо-востока и Карпат.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, "бабье лето" продлится в Украине еще неделю - до Покрова. Сейчас температура на территории Украины превышает климатическую норму на 3-11 градусов. Теплая погода продержится как минимум до середины следующей недели - до 14 октября.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов, что в пределах средних многолетних значений. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, что в пределах средних многолетних значений.