"Баба Яга" розгромила позиції та техніку окупантів у Харківській області (відео)
Українські прикордонники атакували позиці та знищили техніку росіян у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба Яга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
""Баба Яга" прикордонників Харківського загону виявила та знищила три автівки та три позиції окупантів", - йдеться у повідомленні.
На кадрах помітно, як дрон скидає вибухівку на позиції та автомобілі російських окупантів, після чого вони вибухають.
Дрон "Баба Яга"
Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.
Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.
Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.
Втрати Росії на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 955 тисяч солдатів та десятки одиниць техніки різних типів.
Британська розвідка зазначає, що 2025 рік може стати рекордним для Росії за втратами. За перші чотири місяці року РФ втратила приблизно 160 тисяч солдатів.
Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів. ЗМІ підрахували, що за кожен захоплений кілометр гинуло 27 російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.