"Баба Яга" разгромила позиции и технику оккупантов в Харьковской области (видео)
Украинские пограничники атаковали позиции и уничтожили технику россиян в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба Яга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
""Баба Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов", - говорится в сообщении.
На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских оккупантов, после чего они взрываются.
Дрон "Баба Яга"
Ударный дрон Vampire, известный также как "Баба Яга" - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.
Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.
Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.
Потери России на фронте
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 955 тысяч солдат и десятки единиц техники различных типов.
Британская разведка отмечает, что 2025 год может стать рекордным для России по потерям. За первые четыре месяца года РФ потеряла примерно 160 тысяч солдат.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров. СМИ подсчитали, что за каждый захваченный километр погибало 27 российских оккупантов.
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