Б’юті сфера вже не фаворит: що відбувається на ринку послуг в Україні і чого очікувати далі

Як змінюється ринок сервісів в Україні

"Перші трансформації на ринку послуг відбулись під час пандемії та на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ми побачили масовий перехід в онлайн багатьох спеціалістів: бухгалтерів, юристів, маркетологів, SMM-фахівців, психологів. Навіть тренери і стилісти знайшли способи працювати віддалено. Те ж стосується і блекаутів, до яких бізнес швидко адаптувався через планування графіку та технічні рішення", - каже керівниця продажів категорій Робота та Бізнес і Послуги компанії OLX Юлія Шеберт.

За її словами, торік активно розвивались послуги фулфілменту - набору послуг з обробки замовлень, коли компанія бере на себе зберігання товару, його пакування та доставку клієнту, а також обробку повернень, що пов'язано з бумом онлайн-торгівлі. Малому та середньому бізнесу часто вигідніше користуватися такими послугами, ніж утримувати власні склади.

"Якщо аналізувати дані за 2024 рік від аналітиків OLX, можу сказати, що найбільш вражаючих змін зазнав автомобільний сектор, де майже всі підкатегорії показали зростання понад 90%", - додає експерт.

Нижче наводимо детальні дані по 4-х категоріях.

Авто/мото послуги

Протягом минулого року кількість оголошень про пригін та розмитнення авто зросли на 136%, також на 102% стали популярнішими послуги автоелектрика і на 97% збільшився запит на обшивку та перетяжку салону.

Більш як на 100% зріс попит на послуги ремонту автокондиціонерів, вихлопної системи, двигуна та ходової частини. А також настільки ж стали популярнішими хімчистка, мийка, полірування авто та шиномонтаж.

На понад 90% стало більше оголошень про ремонт КПП, розвал-сходження, послуг тонування та обклеювання авто, чіп-тюнінгу та прошивки.

Ймовірно таке зростання можна пояснити тим, що постійно велику кількість машин переганяють з-за кордону на фронт і такі авто регулярно потребують ремонту.

Найбільше зростання відбулося у сфері автосервісу (фото: Freepik)

Будівництво та ремонт

Кількість оголошень на послуги з будівництва у 2024 році впала майже на третину - 29%. Також на 19% зменшилась кількість пропозицій із бурління свердловин.

Разом із тим число оголошень по будівництву під ключ зросло на 40%, а попит на встановлення та ремонт систем безпеки - на 57%.

Послуги для тварин

Послуги з перетримки тварин і готелі показали позитивну динаміку: кількість оголошень зросла на 24%. Послуги з ветеринарної допомоги "просіли" на 8%, також зазнав спаду сегмент грумінгу - оголошення скоротилися на 7%. Попит на дресування, кінологію та вигул тварин знизився на 17%.

Краса та здоров'я

"У сфері краси та здоров'я спостерігаються як зростання, так і спад у кількості оголошень та відгуків. Послуги з видалення волосся у 2024 році зросли на 24% за кількістю оголошень, однак кількість відгуків знизилася на 8%", - каже Шеберт.

На 47% скоротилась кількість пропозицій по візажу та макіяжу та на 23% - послуги манікюру, педикюру та нарощування нігтів, а от попит на вії та брови зріс на 19%.

Послуги лазень, саун та SPA зросли на 10%, масаж - на 16%. Також знизився попит на 19% на перукарські послуги. Натомість українці на 2% почали більше цікавить тату, татуаж та пірсингом.

Попит на послуги манікюру, педикюру та нарощування нігтів знизився на 23% (фото ілюстративне: Freepik)

Чого очікувати далі

На основі наявних трендів у компанії прогнозують подальше зростання попиту на:

оренду техніки, авто, інструментів та спортивного спорядження;

послуги з автоматизації бізнесу та впровадження ШІ;

розробку програмного забезпечення;

кібербезпеку;

цифровий маркетинг та автоматизацію бухгалтерії.

"При цьому очікується зниження попиту на традиційні туристичні послуги через розвиток самостійного туризму. Також ми бачимо, що український бізнес продовжує активно розвиватися та цифровізуватися, що резонує із загальнодержавним курсом на диджиталізацію послуг", - говорить Шеберт.