Бьюти сфера уже не фаворит: что происходит на рынке услуг в Украине и чего ожидать дальше

Как меняется рынок сервисов в Украине

"Первые трансформации на рынке услуг произошли во время пандемии и в начале полномасштабного вторжения. Тогда мы увидели массовый переход в онлайн многих специалистов: бухгалтеров, юристов, маркетологов, SMM-специалистов, психологов. Даже тренеры и стилисты нашли способы работать удаленно. То же касается и блэкаутов, к которым бизнес быстро адаптировался через планирование графика и технические решения", - говорит руководитель продаж категорий Работа и Бизнес и Услуги компании OLX Юлия Шеберт.

По ее словам, в прошлом году активно развивались услуги фулфилмента - набора услуг по обработке заказов, когда компания берет на себя хранение товара, его упаковку и доставку клиенту, а также обработку возвратов, что связано с бумом онлайн-торговли. Малому и среднему бизнесу часто выгоднее пользоваться такими услугами, чем содержать собственные склады.

"Если анализировать данные за 2024 год от аналитиков OLX, могу сказать, что наиболее впечатляющие изменения претерпел автомобильный сектор, где почти все подкатегории показали рост более 90%", - добавляет эксперт.

Ниже приводим детальные данные по 4-х категориям.

Авто/мото услуги

В течение прошлого года количество объявлений о пригоне и растаможке авто выросли на 136%, также на 102% стали более популярны услуги автоэлектрика и на 97% увеличился запрос на обшивку и перетяжку салона.

Более чем на 100% вырос спрос на услуги ремонта автокондиционеров, выхлопной системы, двигателя и ходовой части. А также настолько же стали популярными химчистка, мойка, полировка авто и шиномонтаж.

Более чем на 90% стало больше объявлений о ремонте КПП, развал-схождения, услуг тонировки и оклейки авто, чип-тюнинга и прошивки.

Вероятно такой рост можно объяснить тем, что постоянно большое количество машин перегоняют из-за границы на фронт и такие авто регулярно нуждаются в ремонте.

Наибольший рост произошел в сфере автосервиса (фото: Freepik)

Строительство и ремонт

Количество объявлений на услуги по строительству в 2024 году упало почти на треть - 29%. Также на 19% уменьшилось количество предложений по бурению скважин.

Вместе с тем число объявлений по строительству под ключ выросло на 40%, а спрос на установку и ремонт систем безопасности - на 57%.

Услуги для животных

Услуги по передержке животных и гостиницы показали положительную динамику: количество объявлений выросло на 24%. Услуги по ветеринарной помощи "просели" на 8%, также потерпел спад сегмент груминга - объявления сократились на 7%. Спрос на дрессировку, кинологию и выгул животных снизился на 17%.

Красота и здоровье

"В сфере красоты и здоровья наблюдаются как рост, так и спад в количестве объявлений и отзывов. Услуги по удалению волос в 2024 году выросли на 24% по количеству объявлений, однако количество отзывов снизилось на 8%", - говорит Шеберт.

На 47% сократилось количество предложений по визажу и макияжу и на 23% - услуги маникюра, педикюра и наращивания ногтей, а вот спрос на ресницы и брови вырос на 19%.

Услуги бань, саун и SPA выросли на 10%, массаж - на 16%. Также снизился спрос на 19% на парикмахерские услуги. Зато украинцы на 2% стали больше интересуется тату, татуаж и пирсингом.

Спрос на услуги маникюра, педикюра и наращивания ногтей снизился на 23% (фото иллюстративное: Freepik)

Чего ожидать дальше

На основе имеющихся трендов в компании прогнозируют дальнейший рост спроса на:

аренду техники, авто, инструментов и спортивного снаряжения;

услуги по автоматизации бизнеса и внедрение ИИ;

разработку программного обеспечения;

кибербезопасность;

цифровой маркетинг и автоматизацию бухгалтерии.

"При этом ожидается снижение спроса на традиционные туристические услуги из-за развития самостоятельного туризма. Также мы видим, что украинский бизнес продолжает активно развиваться и цифровизироваться, что резонирует с общегосударственным курсом на диджитализацию услуг", - говорит Шеберт.