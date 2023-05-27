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Б'ють по танках і "Градах". В СБУ показали, як закидають росіян боєприпасами

Фото: в СБУ показали, як з дронів закидають росіян боєприпасами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Спецпризначенці СБУ продовжують нищити техніку окупантів з ударних дронів. Бійці показали, як вони влучно скидають боєприпаси на танки ворога і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів "подарунками" просто з неба. Воїни ЦСО "А" роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, цього разу "подарунки" від бійців отримали екіпажі:

  • танків
  • БМ "Град"
  • броньовиків
  • "Камазів" і військових вантажівок.

Росія продовжує втрачати не тільки особовий склад, а й техніку

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни і на сьогодні армія Росії в Україні втратила вже близько 3799 танків, 7442 бойових броньованих машин та 572 РСЗВ.

При цьому за підрахунками Oryx, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 10 тисяч одиниць військової техніки.

Зокрема, через колосальні втрати РФ перекидає на лінію фронту в Україні старі радянські танки Т-55.

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