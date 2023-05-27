Бьют по танкам и "Градам". В СБУ показали, как забрасывают россиян в боеприпасами

"Спецназовцы СБУ продолжают забрасывать оккупантов "подарками" прямо с неба. Воины ЦСО "А" делают это настолько эффектно, что российские военные либо сгорают от счастья, либо взлетают в кюветы от точности таких сюрпризов", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, на этот раз "подарки" от бойцов получили экипажи:

танков

БМ "Град"

броневиков

"Камазов" и военных грузовиков.

Россия продолжает терять не только личный состав, но и технику

Напомним, что с начала полномасштабной войны и на сегодняшний день армия России в Украине потеряла уже около 3799 танков, 7442 боевых бронированных машин и 572 РСЗО.

При этом, по подсчетам Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 10 тысяч единиц военной техники.

В частности, из-за колоссальных потерь РФ уже перебрасывает на линию фронта в Украине старые советские танки Т-55.

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