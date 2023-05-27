ua ru
Сб, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже пів тисячі окупантів, 31 БПЛА і 10 ракет: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Новость на русском →
Субота 27 травня 2023 08:14
Майже пів тисячі окупантів, 31 БПЛА і 10 ракет: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже півтисячі російських окупантів, таким чином кількість втрат військ РФ у нашій країні в живій силі з початку повномасштабної війни вже склала 206 200 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 безпілотник та 10 крилатих ракет.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 206 200 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 3799 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 7442 (+7) од.,
  • артилерійських систем - 3406 (+22) од.,
  • РСЗВ - 572 (+2) од.,
  • засоби ППО - 329 (+1) од.,
  • літаків - 310 од.,
  • вертольотів - 296 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
  • крилаті ракети - 1025 (+10) од.,
  • кораблі/катери - 18 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6172 (+11) од.,
  • спеціальна техніка – 449 (+3).

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Втрати РФ в Україні

За даними українського військового командування, Росармія у війні проти нашої держави втратила понад 206 тисяч солдатів, і тільки вчора ЗСУ ліквідували 460 окупантів, а також наші військові збили російський літак і пошкодили другий.

Тим часом росЗМІ писали про те, що за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні. А всього список журналістів про ліквідованих окупантів складається із 24 005 імен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня
Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром