Майже пів тисячі окупантів, 31 БПЛА і 10 ракет: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже півтисячі російських окупантів, таким чином кількість втрат військ РФ у нашій країні в живій силі з початку повномасштабної війни вже склала 206 200 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 безпілотник та 10 крилатих ракет.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 206 200 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 3799 (+3) од.

бойових броньованих машин - 7442 (+7) од.,

артилерійських систем - 3406 (+22) од.,

РСЗВ - 572 (+2) од.,

засоби ППО - 329 (+1) од.,

літаків - 310 од.,

вертольотів - 296 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),

крилаті ракети - 1025 (+10) од.,

кораблі/катери - 18 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6172 (+11) од.,

спеціальна техніка – 449 (+3).

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Втрати РФ в Україні

За даними українського військового командування, Росармія у війні проти нашої держави втратила понад 206 тисяч солдатів, і тільки вчора ЗСУ ліквідували 460 окупантів, а також наші військові збили російський літак і пошкодили другий.

Тим часом росЗМІ писали про те, що за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні. А всього список журналістів про ліквідованих окупантів складається із 24 005 імен.