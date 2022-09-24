Бьют без промаха. ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на склад БК (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на склад БК (Getty Images)

Украинские военные уничтожили российскую зенитную установку ЗУ-23-2 и предотвратили обстрел позиций наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.