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Б'ють з похибкою в 700 м. РФ почала використовувати ще один вид ракет: що відомо

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 11:20
Б'ють з похибкою в 700 м. РФ почала використовувати ще один вид ракет: що відомо Фото: РФ почала використовувати проти України ракети комплексу "Луна-М" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська у війні проти України почали використовувати ракети комплексу "Луна-М". У яких відхилення від цілі становить 700 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон "Свобода Росії".

Вказано, що залишки російської ракети "Луна-М" були помічені неподалік позицій бійців легіону. Це свідчить, що росіяни дедалі частіше починають застосовувати старіше озброєння.

"Неподалік наших позицій ми знайшли екземпляр сучасного російського боєприпасу, який використовує противник. Хоча, ні, помилочка. Це залишки ракети Луна-М, яку розробили ще у 60-х роках. Допустиме відхилення від мети до 700 метрів!" - повідомили в легіоні.

Там звернули увагу, що раніше окупанти використовували озброєння 70-х, а тепер ще старіше.

Фото: РФ почала використовувати проти України ракети комплексу "Луна-М" (t.me/legionoffreedom)

Що відомо про ці ракети?

"Луна-М" - це сімейство радянських тактичних ракетних комплексів із некерованою балістичною ракетою на борту. Це озброєння було попередником комплексу "Точка" та "Точка-У". На озброєння СРСР "Луна-М" був узятий у 1964 році.

Комплекс "Луна-М" як і його попередник "Луна" має дуже істотний недолік - велике розсіювання (малу точність пострілу). При цьому навіть при застосуванні ядерної БЧ не забезпечується ураження точкових добре захищених цілей.

Дальність цієї ракети складає 70 км, але кругове можливе відхилення становить до 700 метрів, тож якщо в цей радіус потрапить ціль, то збити її буде дуже важко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що по всій РФ, від Калінінграда до Сахаліну, росіяни дістають з резервів радянську техніку.

Детальніше про це ми писали в матеріалі "Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна".

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