РФ достают из резервов советскую технику: эксперты рассказали, зачем это делается и чем грозит

По всей России, от Калининграда до Сахалина, идет расконсервация огромных запасов танков на российских базах хранения. Речь идет о более чем десяти тысячах танков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина".

Стоит делать поправку на их устарелость (в учет идут и Т-62, и даже Т-55), и на техническое состояние, и на повальную коррупцию, которая всегда процветала на российских базах военного имущества. Однако из трех танков, которые находятся на хранении, можно собрать один более-менее рабочий. При этом общее количество может измеряться тысячами, что в разы превышает украинские запасы.

"В нашем случае не идет речь об эффективности, количественные показатели здесь переходят в качество. То есть, грубо говоря, 10 старых танков имеют перевес над одним современным. Если танк можно вывести в поле и он будет стрелять, то он все равно будет наносить нам вред", - заявил военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов обратил внимание на то, что расконсервация древних советских танков непосредственно связана с вербовкой контрактников. В первую очередь тех, кто отслужил в советское время или в 90-х. Именно они и знакомы с такого рода техникой, а переобучать на более современные машины их будет долго. При этом, если танки сейчас часто используются просто как зарытые огневые точки, разница между поколениями тех же "тэшек" не имеет такого значения.

Практически идентичная ситуация и с артиллерией. Поскольку оккупанты за день выстреливают до 2 тысяч снарядов, то вполне рабочие советские боеприпасы позволят россиянам выдерживать такой ритм еще довольно долго.

"Потому мы и пытаемся уничтожать цепи поставок, создавать ситуацию, когда РФ не может воспользоваться своим перевесом в количестве артиллерии, танков, боеприпасов и т.д. То есть мы не можем ни в коем случае рассчитывать, что мы когда-то достигнем паритета в количественном составе, только в качественном", - заявил Сергей Грабский.

Очевидно, что здесь ключевую роль будут играть современные системы залпового огня, которые Украина получает от западных союзников. Даже небольшое количество HIMARSов уже демонстрируют потрясающую эффективность, став для оккупантов таким же нарицательным "оружием возмездия", которым ранее считались "Байрактары" и "Джавелины".

Если запасы российских боеприпасов будут уничтожаться за десятки километров до линии фронта, перевес в их общем количестве войскам РФ не поможет - раз они не смогут его применить на практике.