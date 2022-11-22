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Бьют с отклонением в 700 м. РФ начала использовать еще один вид ракет: что известно

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 11:20
Бьют с отклонением в 700 м. РФ начала использовать еще один вид ракет: что известно Фото: РФ начала использовать против Украины ракеты комплекса "Луна-М" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в войне против Украины начали использовать ракеты комплекса "Луна-М". У которых отклонение от цели составляет 700 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион "Свобода России".

Указано, что остатки российской ракеты "Луна-М" были замечены недалеко от позиций бойцов легиона. Это свидетельствует о том, что россияне все чаще начинают применять более старое вооружение.

"Недалеко от наших позиций мы нашли экземпляр современного российского боеприпаса, который использует противник. Хотя, нет, ошибочка. Это остатки ракеты Луна-М, которую разработали еще в 60-х годах. Допустимое отклонение от цели до 700 метров!" - сообщили в легионе.

Там обратили внимание, что раньше оккупанты использовали вооружение 70-х, а теперь и еще старше.

Фото: РФ начала использовать против Украины ракеты комплекса "Луна-М" (t.me/legionoffreedom)

Что известно об этих ракетах?

"Луна-М" - это семейство советских тактических ракетных комплексов с неуправляемой баллистической ракетой на борту. Это вооружение было предшественником комплекса "Точка" и "Точка-У". На вооружение СССР "Луна-М" был взят в 1964 году.

Комплекс "Луна-М" как и его предшественник "Луна" имеет очень существенный недостаток - большое рассеяние (малую точность выстрела). При этом даже при применении ядерной БЧ не обеспечивается поражение точечных хорошо защищенных целей.

Дальность этой ракеты составляет 70 км, но возможное круговое отклонение составляет до 700 метров, так что если в этот радиус попадет цель, то сбить ее будет очень тяжело.

Напомним, ранее мы сообщали, что по всей РФ, от Калининграда до Сахалина, россияне достают из резервов советскую технику.

Детальнее об этом мы писали в материале "Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина".

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