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Бьют дальше, чем HIMARS. Украина обсуждает с США поставки новых ракет, - Маркарова

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Вашингтон, Вторник 04 октября 2022 11:10
Бьют дальше, чем HIMARS. Украина обсуждает с США поставки новых ракет, - Маркарова Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина обсуждает с США поставки ракет, с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью CNN.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета выше 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание".

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут атаковать ВСУ.

Как известно, это не первая попытка Украины получить дальнобойные ракеты ATACMS. Но Соединенные Штаты заявляли, что пока не склонны передавать Украине такое вооружение.

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