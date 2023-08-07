Б'ють на 500 км. Що відомо про ракети Taurus і чи отримає їх Україна

"Крига скресла". Чи отримає Україна Taurus?

В уряді Німеччини вже кілька місяців триває дискусія щодо ракет Taurus для України.

Після рішення Британії передати ЗСУ ракети Storm Shadow дальністю 250 км, один із депутатів Бундестагу навесні закликав розпочати постачання німецьких далекобійних ракет Taurus з радіусом до 500 км. Україна офіційно зверталася до Німеччини із запитом на цей вид озброєння, але отримала відмову.

3 серпня міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що передача Україні ракет Taurus не є пріоритетом, і в цьому немає потреби. При цьому він згадав США, які все ще не наважилися на постачання далекобійних ракет ATACMS.

Як писало видання Bild, один із аргументів, чому Берлін відмовляється поставити Taurus, – побоювання, що ЗСУ використовуватимуть ці ракети для ударів по території РФ.

При цьому серед депутатів Бундестагу останніми тижнями зростає підтримка передачі цих далекобійних ракет. У владній Соціал-демократичній партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца змінили свою позицію та виступили за постачання Taurus Україні.

Крім того, сьогодні голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що "крига скресла" – депутати Бундестагу досягли згоди щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Наразі очікується офіційне рішення.

Відомо, що Бундесвер на озброєнні має 600 систем Taurus, з яких 150 придатні для застосування.

Як раніше зазначив депутат опозиційної партії ХДС, який виступає за постачання ракет, хоча 450 із них і не працюють, але можуть бути модернізовані для експорту.

Як Taurus допоможе ЗСУ на полі бою

Авіаційну ракету Taurus називають аналогом британських Storm Shadow та французьких SCALP, які вже перебувають на озброєнні ЗСУ.

Проте німецька ракета має значно більшу дальність – до 500 км. Це дозволить завдавати ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу захоплених російськими військами територій. Радіус ураження Taurus охоплює всі окуповані території, включаючи Крим.

Прихильники передачі Taurus для ЗСУ в Німеччині кажуть, що за допомогою німецьких крилатих ракет українські війська матимуть змогу подолати мінні поля, встановлені росіянами, та відвоювати територію.

Фото: високоточна ракета Taurus (Getty Images)

У Повітряних силах сподіваються на позитивне рішення Німеччини про постачання далекобійних ракет, оскільки Україні потрібно якнайбільше такої зброї, як Storm Shadow, SCALP та Taurus.

"Ви бачите їх результати у палаючих російських складах, знищених переправах, мостах. Це високоточна далекобійна зброя, без шансів для противника. Наближаючи нашу перемогу. Хотілося б ще з Storm Shadow і SCALP бачити поруч і німецьку ракету", – підкреслив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше Ігнат розповів, що особливістю вищезгаданих ракет є те, що вони летять на низькій висоті і росіянам надзвичайно важко перехопити їх звичайними засобами ППО.

Технічні характеристики та особливості Taurus

Високоточна ракета класу "повітря-земля" розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською компанією Saab Bofors Dynamics AB. Вперше була представлена у 2005 році.

Ракети Taurus є на озброєнні Німеччини, Іспанії, Швеції. Експортна версія ракети виготовлялася для Південної Кореї.

За інформацією профільного українського видання Defence Express, носії цього типу ракети – літаки західного типу Tornado, Eurofighter, JAS 39 Gripen та ін. Проте німецькі експерти висловлюють впевненість, що Taurus можна адаптувати для винищувачів Су-24, як і ракети SCALP/Storm Shadow.

Базова версія TAURUS KEPD 350 – авіаційна дозвукова крилата ракета, що здатна вражати цілі на відстані до 500 км. Її вага складає 1,4 т, довжина – 5 м. Швидкість польоту – 0,6-0,95 махів.

Завдяки потужній бойовій частині типу MEPHISTO вона вражає високозахищені та поглиблені цілі. БЧ має два заряди та здатна пробивати бетонні загородження.

Система підриву бойової частини – програмована на повітряний чи підземний підрив. При повітряному підриві обидва заряди підриваються одночасно.

Як пише Defence Express, БЧ Taurus можна запрограмувати на підрив навіть на конкретному поверсі будівлі.

Передовий заряд бойової частини ракети – кумулятивний, основний заряд – фугасний. Він розташований у високоміцному корпусі, який оптимізований для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом – 400 кілограмів, загальна вага БЧ – 480 кілограмів.

У конструкції ракети застосовані стелс-технології (технологія зниження помітності для радіолокаційних, інфрачервоних та інших засобів виявлення). Taurus має специфічну форму фюзеляжу, через яку деякі ресурси порівнюють ракету з "літаючим каяком".

Ще одна особливість Taurus – комбінована система наведення. Ракета може літати на великі відстані без підтримки GPS, оскільки навігаційна система включає три підсистеми:

IBN – навігація заснована на зображенні;

TRN – навігація за ландшафтом;

MIL-GPS – глобальна система позиціонування.

Високоточність забезпечується автономною інерційною системою навігації, яка періодично коригується в польоті за даними від РЛС. При наближенні до цілі на кінцевій ділянці польоту включається інфрачервона головка самонаведення.