Чи можуть росіяни збивати ракети Storm Shadow: відповідь Повітряних сил

Далекобійні ракети Storm Shadow летять доволі низько, тому їх важко перехопити. Однак не варто виключати, що Росія може їх збивати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"І Storm Shadow, і SCALP, і той же в перспективі, сподіваюсь, Taurus - це ракети, які летять доволі таки низько. Перехопити їх звичайними засобами ППО надзвичайно важко", - сказав Ігнат.

Однак він зазначив, що це такі ж крилаті ракети, які ворог застосовує проти України.

"Ті ж самі Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу. Тому виключати те, що їх (Storm Shadow - ред.) збивають, не можна... Але ці ракети вже показали, що вони долітають. І долітають дуже гарно, що нам дуже подобається", - розповів речник.

Ігнат наголосив, що саме тому Україні потрібно більше такого озброєння.

"І прийняття рішень від наших партнерів (щодо Taurus - ред.) було б дуже на часі", - додав він.

Storm Shadow

Вперше інформацію про передачу Україні ракет Storm Shadow 11 травня підтвердив голова Міноборони Британії Бен Уоллес.

При цьому вже 18 травня міністр розповів, що українські захисники почали застосовувати ракети проти росіян.

Більш детально про ракети можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Taurus для України

Нагадаємо, що раніше Німеччина відкинула прохання України надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів, про які країна просила з початку літа.

Однак останнім часом як в уряді Німеччини, так і в опозиції зростає прихильність до ідеї передати Україні далекобійні ракети в рамках військової допомоги. Політики та дипломати закликають Берлін надати українській стороні системи Taurus.