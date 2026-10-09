На АЗС знову зміни в цінах: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 жовтня
На українському ринку автозаправних станцій продовжується тенденція до зростання цін на автомобільний газ, тоді як вартість бензину та дизельного пального в основних преміальних мережах залишається стабільною. Водночас деякі мережі демонструють точкове зниження цін на окремі види пального.
Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 9 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Тенденції на ринку:
Чергове підвищення цін на автогаз: Сегмент LPG демонструє подальше здорожчання. Зокрема, мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку - 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери ("Укрнафта" та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).
Зниження цін на "Укрнафті": Мережа "Укрнафта" оновила прайс на бензин 95 (Energy), знизивши його вартість одразу на 3 гривні - до 88,90 грн/л, зрівнявши його зі стандартним бензином А-95.
Стабільність преміум-сегменту: Великі оператори (OKKO, WOG, SOCAR) тримають ціни на преміальні бензини та дизель без змін: бензини серії 100 коштують у межах 102,90-104,00 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 9 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 47,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 47,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 43,40 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн