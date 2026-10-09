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На АЗС знову зміни в цінах: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 жовтня

07:22 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
На АЗС знову зміни в цінах: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 жовтня Фото: ціни на АЗС зросли 9 жовтня (Getty Images)
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На українському ринку автозаправних станцій продовжується тенденція до зростання цін на автомобільний газ, тоді як вартість бензину та дизельного пального в основних преміальних мережах залишається стабільною. Водночас деякі мережі демонструють точкове зниження цін на окремі види пального.

Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 9 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Тенденції на ринку:

Чергове підвищення цін на автогаз: Сегмент LPG демонструє подальше здорожчання. Зокрема, мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку - 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери ("Укрнафта" та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).

Зниження цін на "Укрнафті": Мережа "Укрнафта" оновила прайс на бензин 95 (Energy), знизивши його вартість одразу на 3 гривні - до 88,90 грн/л, зрівнявши його зі стандартним бензином А-95.

Стабільність преміум-сегменту: Великі оператори (OKKO, WOG, SOCAR) тримають ціни на преміальні бензини та дизель без змін: бензини серії 100 коштують у межах 102,90-104,00 грн/л.

На АЗС знову зміни в цінах: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 жовтня
Фото: ціни на АЗС 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 9 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

Читайте також: НБУ дав новий курс долара на 9 жовтня: актуальні ціни та чи є попит на валюту

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