На АЗС снова изменения в ценах: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 октября

На украинском рынке автозаправочных станций продолжается тенденция к росту цен на автомобильный газ, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива в основных премиальных сетях остается стабильной. В то же время, некоторые сети демонстрируют точечное снижение цен на отдельные виды топлива.

Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 9 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Тенденции на рынке:

Очередное повышение цен на автогаз Сегмент LPG демонстрирует дальнейшее подорожание. В частности, сети OKKO и SOCAR подняли цену на газ на 1 гривну (до 47,90 грн/л), а сеть WOG также прибавила 1 гривну, установив самую высокую цену на рынке - 48,90 грн/л. В то же время, дискаунтеры ("Укрнафта" и UPG) оставили цены на газ без изменений (43,40 грн/л и 44,90 грн/л соответственно).

Снижение цен на "Укрнафте": Сеть "Укрнафта" обновила прайс на бензин 95 (Energy), снизив его стоимость сразу на 3 гривны - до 88,90 грн/л, сравнив его со стандартным бензином А-95.

Стабильность премиум-сегмента: Большие операторы (OKKO, WOG, SOCAR) удерживают цены на премиальные бензины и дизель без изменений: бензины серии 100 стоят в пределах 102,90-104,00 грн/л.

Фото: цены на АЗС 9 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 9 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 43,40 грн

UPG