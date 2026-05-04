АЗС знову підняли ціни: скільки коштують бензин і дизель 4 травня та де дешевше

В Україні за вихідні на АЗС змінилися ціни на пальне в бік збільшення. Подорожчав одразу бензин та дизель.
Скільки коштує літр бензину, дизеля та автогазу в понеділок, 4 травня - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на 1 грн на стандартний бензин А-95 (до 76,90 грн/л), преміальний 95-й (до 79,90 грн/л) та обидва види дизельного пального (до 90,90 грн/л за євродизель та 93,90 грн/л за преміум лінійку).
Мережа SOCAR також підвищила вартість пального на 1 грн за літр на бензини А-95, А-95 NANO та дизель.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)
Найбільше зростання зафіксовано в мережі "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за вихідні він подорожчав одразу на 4 грн за літр. Звичайний 95-й бензин на заправках компанії піднявся в ціні на 1 грн, а дизельне пальне - на 1 грн на звичайний та на 1 грн на преміальний ДП (Energy).
Водночас державна мережа продовжує зберігати найнижчі ціни на пальне серед названих вище АЗС.
