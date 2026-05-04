АЗС знову підняли ціни: скільки коштують бензин і дизель 4 травня та де дешевше

09:46 04.05.2026 Пн
2 хв
Подорожчання варіюється від 1 до 4 гривень за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: бензин і дизель подорожчали на АЗС (Getty Images)

В Україні за вихідні на АЗС змінилися ціни на пальне в бік збільшення. Подорожчав одразу бензин та дизель.

Скільки коштує літр бензину, дизеля та автогазу в понеділок, 4 травня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

  • Бензин: А-95 подорожчав на 1,00 грн/л у більшості мереж, а преміальний на "Укрнафті" підскочив одразу на 4,00 грн/л.
  • Дизель: Стандартне та преміальне ДП синхронно зросло в ціні на 1,00 грн/л у всіх операторів.
  • Автогаз: Ціни на заправках за вихідні не змінилися.
  • Де дешевше: Найнижчі ціни тримає "Укрнафта" - А-95 по 70,90 грн/л, дизель по 87,90 грн/л та газ по 47,90 грн/л.

Головні зміни на АЗС за вихідні

Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на 1 грн на стандартний бензин А-95 (до 76,90 грн/л), преміальний 95-й (до 79,90 грн/л) та обидва види дизельного пального (до 90,90 грн/л за євродизель та 93,90 грн/л за преміум лінійку).

Мережа SOCAR також підвищила вартість пального на 1 грн за літр на бензини А-95, А-95 NANO та дизель.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксовано в мережі "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за вихідні він подорожчав одразу на 4 грн за літр. Звичайний 95-й бензин на заправках компанії піднявся в ціні на 1 грн, а дизельне пальне - на 1 грн на звичайний та на 1 грн на преміальний ДП (Energy).

Водночас державна мережа продовжує зберігати найнижчі ціни на пальне серед названих вище АЗС.

Деталізація цін на АЗС на 4 травня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Pulls: 93,90 грн
  • ДП Євро: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Mustang: 93,90 грн
  • ДП Євро-5: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДП NANO Extro: 93,99 грн
  • ДП NANO: 90,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 89,90 грн
  • ДП: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
