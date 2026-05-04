RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

АЗС снова подняли цены: сколько стоят бензин и дизель 4 мая и где дешевле

09:46 04.05.2026 Пн
2 мин
Подорожание варьируется от 1 до 4 гривен за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: бензин и дизель подорожали на АЗС (Getty Images)

В Украине за выходные на АЗС изменились цены на топливо в сторону увеличения. Подорожал сразу бензин и дизель.

Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза в понедельник, 4 мая - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Топливный кэшбэк продлили еще на месяц, но с изменениями

Главное

  • Бензин: А-95 подорожал на 1,00 грн/л в большинстве сетей, а премиальный на "Укрнафте" подскочил сразу на 4,00 грн/л.
  • Дизель: Стандартное и премиальное ДТ синхронно выросло в цене на 1,00 грн/л у всех операторов.
  • Автогаз: Цены на заправках за выходные не изменились.
  • Где дешевле: Самые низкие цены держит "Укрнафта" - А-95 по 70,90 грн/л, дизель по 87,90 грн/л и газ по 47,90 грн/л.

Главные изменения на АЗС за выходные

Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на 1 грн на стандартный бензин А-95 (до 76,90 грн/л), премиальный 95-й (до 79,90 грн/л) и оба вида дизельного топлива (до 90,90 грн/л за евродизель и 93,90 грн/л за премиум линейку).

Сеть SOCAR также повысила стоимость топлива на 1 грн за литр на бензины А-95, А-95 NANO и дизель.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)

Наибольший рост зафиксирован в сети "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за выходные он подорожал сразу на 4 грн за литр. Обычный 95-й бензин на заправках компании поднялся в цене на 1 грн, а дизельное топливо - на 1 грн на обычный и на 1 грн на премиальный ДТ (Energy).

В то же время государственная сеть продолжает сохранять самые низкие цены на топливо среди названных выше АЗС.

Детализация цен на АЗС на 4 мая

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Pulls: 93,90 грн
  • ДТ Евро: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 86,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Mustang: 93,90 грн
  • ДТ Евро-5: 90,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн.
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,99 грн.
  • ДТ NANO: 90,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 70,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 89,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗСОККОУкрнафтаWOG БензинЦены на бензинДизтопливоцена на бензинЦены