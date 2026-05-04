АЗС снова подняли цены: сколько стоят бензин и дизель 4 мая и где дешевле

Главное Бензин : А-95 подорожал на 1,00 грн/л в большинстве сетей, а премиальный на "Укрнафте" подскочил сразу на 4,00 грн/л.

: А-95 подорожал на 1,00 грн/л в большинстве сетей, а премиальный на "Укрнафте" подскочил сразу на 4,00 грн/л. Дизель : Стандартное и премиальное ДТ синхронно выросло в цене на 1,00 грн/л у всех операторов.

: Стандартное и премиальное ДТ синхронно выросло в цене на 1,00 грн/л у всех операторов. Автогаз : Цены на заправках за выходные не изменились.

: Цены на заправках за выходные не изменились. Где дешевле: Самые низкие цены держит "Укрнафта" - А-95 по 70,90 грн/л, дизель по 87,90 грн/л и газ по 47,90 грн/л.

Главные изменения на АЗС за выходные

Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на 1 грн на стандартный бензин А-95 (до 76,90 грн/л), премиальный 95-й (до 79,90 грн/л) и оба вида дизельного топлива (до 90,90 грн/л за евродизель и 93,90 грн/л за премиум линейку).

Сеть SOCAR также повысила стоимость топлива на 1 грн за литр на бензины А-95, А-95 NANO и дизель.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)

Наибольший рост зафиксирован в сети "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за выходные он подорожал сразу на 4 грн за литр. Обычный 95-й бензин на заправках компании поднялся в цене на 1 грн, а дизельное топливо - на 1 грн на обычный и на 1 грн на премиальный ДТ (Energy).

В то же время государственная сеть продолжает сохранять самые низкие цены на топливо среди названных выше АЗС.

Детализация цен на АЗС на 4 мая

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Евро: 76,90 грн

ДТ Pulls: 93,90 грн

ДТ Евро: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Евро: 76,90 грн

ДТ Mustang: 93,90 грн

ДТ Евро-5: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн.

Бензин А-95: 76,99 грн

ДТ NANO Extro: 93,99 грн.

ДТ NANO: 90,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"