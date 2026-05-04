АЗС снова подняли цены: сколько стоят бензин и дизель 4 мая и где дешевле

В Украине за выходные на АЗС изменились цены на топливо в сторону увеличения. Подорожал сразу бензин и дизель.
Сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза в понедельник, 4 мая - в материале РБК-Украина ниже.
Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на 1 грн на стандартный бензин А-95 (до 76,90 грн/л), премиальный 95-й (до 79,90 грн/л) и оба вида дизельного топлива (до 90,90 грн/л за евродизель и 93,90 грн/л за премиум линейку).
Сеть SOCAR также повысила стоимость топлива на 1 грн за литр на бензины А-95, А-95 NANO и дизель.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 мая (инфографика РБК-Украина)
Наибольший рост зафиксирован в сети "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за выходные он подорожал сразу на 4 грн за литр. Обычный 95-й бензин на заправках компании поднялся в цене на 1 грн, а дизельное топливо - на 1 грн на обычный и на 1 грн на премиальный ДТ (Energy).
В то же время государственная сеть продолжает сохранять самые низкие цены на топливо среди названных выше АЗС.
